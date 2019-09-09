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Турция рассмотрит предложение России по поставкам самолета Бе-200

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что самолет-амфибию республика планирует использовать для тушения лесных пожаров

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Турция рассмотрит предложение России по поставкам многоцелевого реактивного самолета-амфибии среднего класса Бе-200. Об этом сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в ходе визита в Россию.

Турецкая делегация во главе с Пакдемирли провела в Таганроге переговоры с представителями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Мы очень долгое время присматривались к этому самолету. Мы могли бы использовать его для тушения лесных пожаров в Турции. Теперь мы проведем двусторонние переговоры и обсудим условия", - приводит слова министра газета Hürriyet.

По словам Пакдемирли, Анкара будет готова вынести свой вердикт после того, как изучит "все технические характеристики и оценит пригодность данного самолета к географии Турции".

Ранее в августе этого года на авиасалоне МАКС-2019 президент России Владимир Путин лично рассказал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану основные характеристики самолета-амфибии Бе-200.

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