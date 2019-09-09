США изучают вариант введения санкций против Турции за покупку С-400 у России

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Американское правительство рассматривает возможность введения односторонних санкций в отношении Турции в связи с приобретением ею у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это подтвердил в понедельник в беседе с журналистами в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы это изучаем. Я не буду давать комментариев ни по каким конкретным решениям, но мы это изучаем", - сказал глава американского Минфина, отвечая на вопросы о возможности использования Вашингтоном ограничительных мер против Анкары в связи с покупкой Турцией ЗРС С-400. Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").