Проигравший президентские выборы кандидат подаст иск на решение ЦИК Абхазии

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния 10 сентября намерен обратиться в Верховный суд Абхазии с требованием проверить законность решения Центризиркома по итогам выборов президента республики. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

"Мы буквально завтра подаем в суд и будем настаивать на судебном процессе, чтобы суд принял законное решение. Мы очень серьезно на это настроены", - отметил он.

Квициния настаивает, что, по закону, претендующий на победу кандидат должен набрать больше голосов, чем отдано в сумме за его оппонента и "против всех". "Если суд встанет не на нашу сторону, у нас есть много политических механизмов, которые мы будем применять", - отметил он.

Собеседник добавил, что переговоров со штабом своего оппонента, действующего президента Рауля Хаджимба, он не ведет.

По предварительным данным ЦИК, Квициния набрал во втором туре президентских выборов 46,19% голосов, Хаджимба - 47,38%. Ранее в понедельник Квициния заявил ТАСС, что требует проведения новых выборов главы республики и обратился в ЦИК с соответствующим запросом; обращение не было удовлетворено.