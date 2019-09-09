Президентом Абхазии избран Рауль Хаджимба

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Абхазия приняла окончательное решение, признав избранным президентом республики действующего главу государства Рауля Хаджимбу, сообщил в понедельник журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"Сегодня на очередном заседании был принят итоговый протокол выборов президента Республики Абхазия 2019 года. <...> Считать избранным президентом Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича", - сказал Гогия.

По его данным, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния получил 46,17% голосов, Хаджимба - 47,39%.

Гогия добавил, что решение одобрено едногласно всеми присутствовавшими членами ЦИК. Вице-президентом избран Аслан Барциц.

Гогия сообщил, что кандидаты в президенты Абхазии могут обжаловать итоговые данные ЦИК по итогам второго тура в течение трех дней.

"По закону у кандидата есть три дня на обжалование. Решение принято в 18:00 в понедельник, значит, до 18:00 четверга [может быть обжалование]. Но я думаю, они долго не будут тянуть", - сказал он.

Ранее проигравший выборы президента оппозиционер Алхас Квициния заявил, что не признает итоги голосования.