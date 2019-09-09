Делегация ОЗХО оценила прогресс в уничтожении оставленного химического оружия в Китае

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела оценку прогресса в уничтожении химического оружия, оставленного Японией в Китае. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ОЗХО по итогам состоявшегося в начале сентября визита делегации организации в КНР.

"К настоящему времени на территории Китая в 90 различных местах было обнаружено около 76,3 тыс. единиц оставленного химического оружия, - отметили в ОЗХО. - Из них к середине этого года было уничтожено около 53,5 тыс. единиц".

Делегация провела ряд встреч с японскими и китайскими представителями, а также посетила испытательное предприятие по уничтожению оставленного химического оружия в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. По имеющимся оценкам, в районе предприятия находятся еще около 330 тыс. единиц оставленного химического оружия, которые должны быть обнаружены и извлечены до того, как начнется процесс уничтожения.

Визит, подчеркнули в организации, "позволил делегации лучше понять технические и административные сложности, связанные с обнаружением, извлечением и уничтожением оставленного химического оружия в Китае".

Как отметил возглавлявший делегацию председатель исполнительного совета ОЗХО и постоянный представитель Италии при организации Андреа Перугини, эффективное сотрудничество между Китаем и Японией в решении сложных вопросов имеет первостепенную важность. "Многое оружие продолжает нести потенциальную угрозу местному населению по всему Китаю, - подчеркнул он. - Исполнительный совет сохраняет приверженность поддержке обеих стран в рамках продолжающихся усилий по избавлению Китая от оставленного химического оружия".

По итогам визита делегация подготовит доклад для Исполнительного совета ОЗХО, который будет рассмотрен в ходе очередной сессии 8-11 октября.