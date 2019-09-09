Южная Осетия закрыла границу с Грузией

ЦХИНВАЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Югоосетинско-грузинская граница была закрыта в понедельник в связи с напряженной ситуацией в районе села Уиста в Южной Осетии, неподалеку от которого ранее был выставлен грузинский полицейский блокпост. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности закавказской республики.

"В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне, в целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" [в Ленигорском районе] и "Синагур" [в Дзауском районе]", - говорится в сообщении ведомства.

В КГБ отметили, что работу указанных мест пересечения государственной границы планируется возобновить после нормализации обстановки.

"Гибридная война"

Южная Осетия считает провокационные действия Грузии "признаками проведения класической гибридной войны", сообщила журналистам руководитель пресс-службы КГБ Екатерина Бязрова.

"КГБ Южной Осетии полагает, что официальный Тбилиси при поддержке своих западных кураторов продолжает политику уничтожения народа Южной Осетии, переходя при этом от различных форм прямой военной агрессии (в 1991-1992, 2004-2008 годах) к проведению комплексных информационных, политических, экономических и специальных операций. Считаем, что начатые грузинской стороной 23 августа текущего года провокационные действия, приведшие к выставлению незаконного поста, повреждению в результате ружейного огня в направлении территории Южной Осетии квадрокоптера Генеральной прокуратуры, а также заявления грузинских политиков о дальнейших планах реализации программы "Шаг к лучшему будущему" являются признаками проведения в отношении Республики Южная Осетия классической гибридной войны. При этом главной целью грузинской гибридной спецоперации является ревизия политических итогов августа 2008 года", - заявила Бязрова.

Она отметила, что имеющиеся в распоряжении КГБ РЮО сведения указывают на то, что грузинская сторона, несмотря на военно-политическое поражение в августе 2008 года, не отказалась от намерений по установлению своего контроля над территорией Южной Осетии. "В частности, об этом свидетельствует секретный документ СГБ (Службы госбезопасности - прим. ТАСС) Грузии "Грузинская мечта - демократичная Грузия" предстоящий план фракции на 2016-2020 годы, датированный 24 мая 2015 года. Согласно указанному документу "ближайшей задачей Грузии" является так называемое "возвращение потерянных территорий или объединение путем финансовых предложений", то есть прямого подкупа югоосетинского населения", - уточнила пресс-секретарь.

Практической реализацией плана, рассказала Бязрова, является разработанная официальным Тбилиси новая программа "Шаг к лучшему будущему", которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета.

О ситуации на границе

Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. На встрече в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села собственные блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. По инициативе югоосетинской стороны 30 августа состоялась техническая встреча участников формата МПРИ, где обсуждался вопрос о снятии грузинского блокпоста. Стороны вновь не пришли к компромиссу, и было решено продолжить обсуждение 2 сентября. Единственное требование югоосетинской стороны - снятие блокпоста грузинской стороной.

5 сентября сообщалось, что Южная Осетия заняла одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы.

По данным КГБ республики, линия прохождения госграницы Южной Осетии обозначена "в декрете Всегрузинского центрального исполнительного комитета советов и Совета народных комиссаров ССР Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии в качестве линии административной границы автономной области".

В Цхинвале называют свои действия гуманитарной акцией, которая носит исключительно мирный характер. Там подчеркивают, что "пограничный пост на стратегически важной высоте препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территории Южной Осетии в районе населенного пункта Уиста" и "направлен на обеспечение безопасности проживающих в там граждан республики".