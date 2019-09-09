Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной "очень большим шагом"

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что при необходимости мог бы принять участие в переговорах между Россией и Украиной, назвав также обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом крайне позитивным шагом.

С такими словами он выступил в понедельник перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. Это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, Вашингтону принять участие в переговорном процессе в нормандском формате.