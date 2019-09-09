Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами "мертвы"

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) о мирном урегулировании в Афганистане "мертвы". Об этом он заявил в понедельник журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"По моему мнению, они мертвы", - цитирует Трампа агентство Reuers. Президент также подчеркнул, что сам принял решение отменить встречу с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде.

По словам Трампа, США продолжают обдумывать возможность вывода войск из Афганистана, но сделают это, когда наступит подходящий момент. "Мы хотели бы уйти, но мы уйдем в нужное время", - сказал он.