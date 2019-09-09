Трамп заявил, что при необходимости мог бы поучаствовать в переговорах между РФ и Украиной

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что при необходимости мог бы принять участие в переговорах между Россией и Украиной. С такими словами он выступил в понедельник перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие (обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной - прим. ТАСС)", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, Вашингтону принять участие в переговорном процессе в нормандском формате.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октябре 2016 года в Берлине.

Как заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2", Франция хотела бы в ближайшие дни в Париже организовать встречу в нормандском формате на высшем уровне.