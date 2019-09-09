Трамп заявил, что не знает об истории с предполагаемым вывозом разведкой США агента из РФ

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил, что находится не в курсе истории с предполагаемым вывозом американской разведкой своего агента из России в 2017 году.

"Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю", - заявил американский лидер, отвечая в понедельник в беседе с журналистами в Белом доме на просьбу прокомментировать означенную информацию, которая была распространена телекомпанией CNN.

Согласно версии этого телеканала, спецслужбы США вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Утверждается, что тот был "одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона было якобы продиктовано озабоченностью по поводу того, что Трамп и его окружение небрежно обращались с секретной информацией, создавая угрозу раскрытия личности этого агента. Оно было принято вскоре после того, как в мае 2017 года на встрече в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и занимавшим тогда посла в Вашингтоне Сергеем Кисляком Трамп обсуждал секретные данные разведки, касавшиеся террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. В соответствии с информацией CNN, сведения, которые раскрыл Трамп, не имели непосредственного отношения к американскому шпиону в России, однако этот случай будто бы стал поводом для обсуждения в американском разведывательном сообществе вопроса об угрозе "засвечивания" источников.

Между тем официальный представитель ЦРУ США Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании неточной. "Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, - отметила она. - Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны".

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнула в беседе с телекомпанией CNN, что репортаж "не просто неточен". Распространенные телекомпанией данные "ставят под угрозу жизни" людей, добавила Гришэм, не поясняя, кого именно она имеет в виду.