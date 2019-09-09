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Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

СМИ: КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

О типе снарядов и дальности их полета не сообщается
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© ЦТАК​, архив

ТАСС, 10 сентября. КНДР запустила во вторник два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. О типе снарядов и дальности их полета не сообщается.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, ВС Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.

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