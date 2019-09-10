В Гренландии заявили, что по-прежнему привержены развитию отношений с США

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Гренландия остается привержена развитию отношений с США и открыта для ведения бизнеса. Об этом заявила в понедельник министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер, выступая на конференции в Центре имени Вудро Вильсона.

"Мы остаемся привержены развитию наших отношений с США, открыты для ведения бизнеса, - сказала она. - Гренландия обладает минеральными ресурсами, ведет рыбный промысел". "У нас важное стратегическое, географическое положение, знаем об этом много лет", - добавила министр.

Говоря об американском военном присутствии, Баггер выразила пожелание, чтобы это приносило больше пользы населению. "Конечно, присутствие американских военных - это большой вопрос, и политические партии, население вовлечены в него, - отметила министр. - [Присутствие] должно приносить больше выгоды нашему обществу, чем сейчас".

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена. В данный момент на северо-западном побережье острова функционирует база ВВС США Туле - самое северное военное сооружение Штатов (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга), ради возведения которого местные жители были переселены насильно.

18 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был бы заинтересован в приобретении Гренландии. Премьер Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Позднее Трамп сообщил, что отложил запланированный на 2-3 сентября визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии, а агентство Associated Press сообщило, что Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.