Лидер Кубы обсудил с главой дипломатии ЕС позитивное развитие отношений

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в понедельник провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини во время ее официального визита на остров. Об этом сообщается на сайте правительства карибской страны.

Стороны отметили хорошее состояние и позитивную динамику развития двусторонних отношений, а также обсудили усиление санкционного давления США на остров и последствия этих мер. Одной из тем беседы стало действие закона Хелмса-Бёртона, который позволяет американским гражданам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, национализированную в прошлом веке. Евросоюз выступает против экстерриториального применения односторонних мер в отношении Кубы и считает их противоречащими международному праву. Власти ЕС неоднократно заявляли, что будут защищать интересы своих компаний, работающих на острове.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья возглавили заседание Объединенного совета ЕС - Куба, на котором рассматривались вопросы инвестиций в сельское хозяйство острова, продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды. На заседании также присутствовали послы нескольких стран сообщества и испанский государственный секретарь по международному сотрудничеству и по вопросам иберо-американских и карибских стран Хуан Пабло де Лаиглесиа.