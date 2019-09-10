Президент Венесуэлы обвинил Колумбию в планах развязать военный конфликт между странами

КАРАКАС, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Колумбии готовят провокацию, чтобы начать вооруженный конфликт с Венесуэлой. С таким заявлением выступил в понедельник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"У Венесуэлы есть доказательства, как они пытаются создать несуществующую причину для вооруженного конфликта между Колумбией и Венесуэлой", - сказал он на заседании Совета обороны республики, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, с территории Колумбии также планировались террористические атаки в Венесуэле. Как считает венесуэльский лидер, их целью должны были стать инфраструктурные объекты, а также гражданские лица и военные.

На прошлой неделе Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы".

Ранее власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.