"Кафкианская ловушка". Джонсон потерпел очередное поражение в парламенте

После провального голосования британский премьер открыто признал, что депутаты пытаются лишить его единственного козыря в переговорах с Брюсселем - угрозы Brexit без сделки

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Британские депутаты повторно отвергли идею проведения досрочных парламентских выборов в октябре. Во время голосования, проходившего в ночь на вторник, это предложение премьер-министра Бориса Джонсона вновь не набрало необходимой поддержки двух третей членов Палаты общин, нижней палаты парламента Соединенного Королевства.

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Это болезненное поражение стало уже шестым подряд для Джонсона, который сумел установить своеобразный антирекорд, проиграв с момента прихода к власти в конце июля все голосования в Палате общин. Как подсчитал телеканал Sky News, за неделю Джонсон потерпел в парламенте больше поражений, чем премьер-лейборист Тони Блэр за 10 лет на Даунинг-стрит (1997-2007). Среди прочего депутаты сумели принять закон, обязывающий правительство продлить переговоры с ЕС по Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если к 19 октября Лондон и Брюссель так и не смогут договориться о сделке, которая устроила бы всех. Этот билль, внесенный оппозицией, обрел законную силу в кратчайшие сроки. Для того, чтобы пройти все стадии парламентского рассмотрения и получить одобрение королевы Елизаветой II 9 сентября ему понадобилось меньше недели. Теперь депутатам предстоят вынужденные каникулы, которые продлятся пять недель. Еще в конце августа Джонсон добился у монарха разрешения приостановить работу законодательного органа до 14 октября. Премьер объяснил такое решение тем, что новому правительству необходимо подготовить ряд законопроектов, в том числе касающихся выхода страны из ЕС. Однако оппозиционные партии усмотрели в демарше Джонсона попытку устранить парламент от рассмотрения вопросов Brexit и приняли упомянутый выше закон. Тем самыми они фактически лишили премьер-министра контроля за всем процессом "развода" с ЕС. Борьба продолжается После очередного провального голосования Джонсон открыто признал, что парламент связал ему руки и пытается лишить единственного козыря в переговорах с Брюсселем - угрозы Brexit без сделки. Тем не менее, под громкие одобрительные возгласы своих сторонников премьер пообещал, что приложит все усилия, чтобы договориться с Брюсселем об условиях новой сделки и обеспечить выход страны из ЕС не позднее 31 октября, сдержав свое главное обещание британцам.

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"Оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС. Она во второй раз подряд отказала народу в праве высказать в ходе всеобщих выборов. Если Палата общин не способна сделать выбор, то она никому не даст его сделать <...>. - сказал Джонсон, выступая перед парламентариями после ночного голосования. - Правительство продолжит добиваться заключения сделки и вести переговоры [с ЕС], при этом будучи готово к Brexit без сделки. Я отправлюсь на ключевой саммит Евросоюза 17 октября, и неважно сколько способов связать мне руки придумает парламент, я буду стремиться к тому, чтобы заключить соглашение, соответствующее национальным интересам". Глава правительства также добавил, что не будет просить у ЕС об отсрочке Brexit, хотя принятый парламентом закон и обязывает его это сделать, а неподчинение чревато для премьера тюрьмой. Джонсон и Кафка Лучше всего сложившуюся ситуацию описал видный консервативный политик, бывший замглавы МИД страны Алан Данкан. Он заявил, что Джонсон, оказался в "очень кафкианской ловушке", утратив рабочее большинство в парламенте и раз за разом безрезультатно пытаясь назначить выборы в Палату общин. Принятый в 2011 году закон о фиксированном сроке полномочий парламента требует, чтобы проведение досрочных выборов поддержало не менее двух третьих от общего депутатского состава Палаты общин. Это 434 голоса, тогда как в настоящий момент Консервативная партия Джонсона даже при поддержке Демократической юнионистской партии Северной Ирландии располагает лишь 298 голосами. Таким образом, назначить внеочередные выборы ослабленное правительство может лишь с согласия оппозиции, которая парадоксально не хочет его давать, хотя и должна быть заинтересована в том, чтобы немедленно заполнить образовавшийся вакуум власти. Лейбористская партия, которую поддержали другие оппозиционные силы, заявила о намерении поддержать досрочные выборы лишь после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер делать не намерен. По словам Джонсона, позиция лейбористов является проявлением трусости со стороны руководства оппозиции, боящегося поражения на выборах, к проведению которых оно призывало последние два года. Британские политические аналитики отмечают, что Джонсон мог бы предпринять еще одну попытку добиться досрочных выборов, поставив на голосование вопрос о том, что они должны состояться, несмотря на ограничения закона от 2011 года. Для успеха такого предложения правительству потребовалось бы получить простое большинство, однако парламент уже прекратил свою работу. Карты на стол Перед тем, как отправиться на отдых, депутаты сумели нанести еще одно поражение премьер-министру. В понедельник Палата общин обязала британский кабмин уже 11 сентября обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit, а также переписку, посвященную подготовке правительства к прекращению работы парламента.