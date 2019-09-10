Глава МИД Колумбии не заявил, что страна не поддастся на военные провокации Венесуэлы

БОГОТА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Колумбии не поддадутся на провокации со стороны Венесуэлы, которая во вторник начнет крупные военные учения на общей границе. Соответствующее заявление в понедельник сделал колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо во время выступления в Медельине.

"У вооруженных сил есть стандартная программа. [Армейское] Командование готово, внимательно и не позволит себя провоцировать", - заявил Трухильо, чьи слова приводит газета El Tiempo.

По словам министра, колумбийские ВС знают "свои обязанности и свой долг".

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы".

Ранее власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.