Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американская администрация вынуждена была заняться перестройкой вооруженных сил страны и увеличить военные расходы, в том числе из-за России и Китая. Такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы достигли рекордного финансирования Вооруженных сил США - $700 млрд в прошлом году, $716 млрд в этом году, $738 млрд [следующем] <...> У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем. Мы должны были что-то сделать", - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Трансляцию мероприятия вел телеканал C-Span.

По словам Трампа, ВС страны были "полностью истощены". "Теперь у нас есть прекрасные [истребители-бомбардировщики пятого поколения] F-35, [истребители] F-18, новые корабли, новые ракеты, у нас все новое", - добавил американский лидер.

В начале прошлого века военные расходы в США достигали 1% ВВП страны. В Первую мировую войну они возросли до 20% ВВП, а в годы Второй мировой в среднем составляли 31,8% ВВП. В 1945 году на оборону было потрачено $82 млрд ($1,1 трлн в пересчете на сегодняшние цены).

В 1989 году при президенте Рональде Рейгане военный бюджет превысил $303 млрд (617 млрд в сегодняшних ценах). В 1990-е годы, когда Белый дом возглавлял Билл Клинтон, на оборону тратилось около $270 млрд в год. При Джордже Буше-младшем военные расходы увеличились более чем в два раза, что было вызвано операциями в Афганистане (с октября 2001 года) и Ираке (с марта 2003 года).

На 2016 год при предшественнике Трампа - Бараке Обаме на военные нужды было выделено $607 млрд, а на 2017 год - $619 млрд (примерно 3,2% ВВП).