СМИ: США хотят к октябрю заключить миграционные соглашения с Гондурасом и Сальвадором

ТАСС, 10 сентября. США хотят подписать с Гондурасом и Сальвадором соглашения о сотрудничестве по миграционным вопросам к 1 октября. Об этом в понедельник сообщил интернет-портал BuzzFeed со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Как из них следует, Белый дом поручил Министерству внутренней безопасности США к указанному сроку заключить договоры, согласно которым Гондурас и Сальвадор станут "безопасными третьими странами" для лиц, намеревающихся попасть в Соединенные Штаты. Это означает, что мигранты из других государств, пересекающие Гондурас и Сальвадор по пути в США в поисках убежища, должны будут сначала запросить его в этих центральноамериканских странах.

Ранее американские власти подписали аналогичное соглашение с Гватемалой. Таким образом США пытаются ограничить число попадающих на их территорию мигрантов.

В понедельник мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард заявил, что Мексика не собирается становиться "безопасной третьей страной" для стремящихся в США мигрантов из других государств.