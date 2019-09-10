Глава Гонконга осудила попытки вмешательства США в дела этого района Китая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 сентября. /ТАСС/. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам указала, что США не должны вмешиваться во внутренние дела этого специального административного района Китая и продвигать Закон о правах человека и демократии в Гонконге. Об этом она заявила на пресс-конференции во вторник.

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"Вмешиваться в гонконгские внутренние дела - совершенно излишне", - подчеркнула она.

В минувшее воскресенье сотни антиправительственных демонстрантов с американскими флагами в руках собрались здесь перед зданием генконсульства Соединенных Штатов. Участники акции передали дипломатам США петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод в этой автономной территории.

Соответствующий законопроект (Hong Kong Human Rights and Democracy Act), представленный на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США в июне нынешнего года конгрессменом Кристофером Смитом (республиканцем от штата Нью-Джерси), направлен в комитет по иностранным делам, юридический и финансовый комитет. Соавторами этой инициативы выступили еще 20 законодателей.

Законопроект аналогичного содержания направили в Сенат Конгресса США сенатор от штата Флорида Марко Рубио и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. В случае его принятия в отношении официальных лиц Китая и Гонконга, обвиненных в нарушениях прав человека, могут быть применены такие меры, как замораживание активов в США и запрет на выдачу виз.

Массовые акции в Гонконге продолжаются уже три месяца. Глава местной администрации 4 сентября согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.