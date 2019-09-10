СМИ: не менее восьми боевиков исламистской группировки арестованы в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь боевиков группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) были арестованы за минувшие сутки на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, после того, как пытались запугивать местных жителей. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, аресты произведены в районе города Сопоре в округе Барамулла.

По этой информации, индийские правоохранительные органы провели операцию через два дня после того, как четыре человека, в том числе двухлетняя девочка, получили ранения при нападении боевиков на дом торговца фруктами в Сопоре. Экстремисты также вывешивали в городе плакаты и листовки, запугивая граждан и требуя от них бастовать и не сотрудничать с властями.

Ситуация в Джамму и Кашмире обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. В регионе были введены дополнительные силы армии и полиции, приняты строгие меры безопасности. Исламистские группировки крайне негативно восприняли изменение статуса подконтрольной Индии части Кашмира и стали выступать с угрозами.