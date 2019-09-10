СМИ: Си Цзиньпин распорядился значительно усилить поддержку частному сектору

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на 10-м заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ распорядился значительно усилить содействие развитию частного сектора. Об этом сообщила во вторник газета "Жэньминь жибао".

По ее данным, на мероприятии обсуждались меры и план по улучшению деловой среды для частного сектора, задачи по обеспечению более высоких стандартов в торговой сфере. После завершения заседания было опубликовано заявление, в котором говорится о необходимости предоставления равных конкурентных условий для государственных и всех прочих компаний.

"Для повышения эффективности преобразований необходимы более скоординированные усилия, следует разработать новые меры во всех направлениях государственной политики, чтобы они опирались на комплексные результаты реформ, достигнутые в прошлые годы", - цитирует издание главу государства.

Кроме того, участники заседания уделили особое внимание важной роли инициативы "Один пояс - один путь", в частности, при оптимизации структуры торговли Китая, реализации мер по увеличению объемов экспорта и импорта. Члены комиссии обсудили дальнейшие шаги по усилению финансового контроля и созданию более приемлемых условий для эффективного использования профессиональных кадров.