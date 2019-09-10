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Гондурас не подпишет соглашение с США о сотрудничестве по миграционным вопросам

Переговоры с США не подразумевают того, что Гондурас станет "третьей безопасной страной", отметил глава МИД Гондураса Лисандро Росалес

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Гондураса Лисандро Росалес вечером в понедельник заявил, что не собирается подписывать с США соглашение о сотрудничестве в вопросах миграции. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее интернет-портал BuzzFeed информировал, что Соединенные Штаты планируют подписать так называемые соглашения о третьей безопасной стране с Гондурасом и Сальвадором до 1 октября. Заключение таких договоров означало бы, что мигранты из других стран, пересекающие две эти республики по пути в США в поисках убежища, должны были сначала запросить его в этих центральноамериканских странах.

"Вопреки некоторым публикациям, наши переговоры с США не подразумевают того, что Гондурас станет третьей безопасной страной", - цитирует агентство сообщение Росалеса на его странице в Twitter.

Власти США в июле подписали аналогичное соглашение с Гватемалой. Таким образом США пытаются ограничить число попадающих на их территорию мигрантов. В то же время в понедельник мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард заявил, что Мексика не собирается становиться "третьей безопасной страной" для мигрантов, направляющихся в США.

Теги
СШАГондурасГватемала
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