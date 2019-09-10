СМИ: председателя движения "Русофилов" в Болгарии и его зама доставили на допрос

СОФИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Председателя болгарского Национального движения "Русофилов" Николая Малинова и его заместителя Милена Чакырова доставили на допрос, их подозревают в шпионаже. Об этом сообщили во вторник газета "24 часа" и Болгарское национальное радио.

Официального подтверждения этой информации нет. Подробности происшествия специализированная прокуратура планирует сообщить позже во вторник.

В понедельник был задержан секретарь движения "Русофилов", бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов.

Сама газета "Дума", которая одной из первых сообщила о происшествии, ранее сообщила, что в доме Борисова был проведен обыск, во время которого были изъяты компьютер и документы. В постановлении на обыск было указано, что он проводится в связи с уголовным делом, возбужденным 3 июля по статье 105 уголовного кодекса, то есть за шпионаж в пользу иностранного государства или иностранной организации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет

Ранее во вторник Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал на своей странице в Facebook, что встревожен сообщениями о задержании активных сторонников дружественных отношений с Россией и заявил о готовности защищать их, в том числе по общественно-политической линии.