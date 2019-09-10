Денисова считает, что очередной обмен между Москвой и Киевом может произойти до конца года

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украина намерена вернуть 113 своих граждан, удерживаемых в России, до конца 2019 года. Об этом во вторник сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Перспективы обмена есть. Я считаю, что в этом году обмен произойдет ", - сказала она в эфире украинского телеканала "1+1".

Денисова уточнила, что переговорный процесс с РФ по вопросу обмена продолжается, Киев намерен вернуть более 100 своих граждан. "Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин [Андрей] Ермак (помощник президента Украины - прим. ТАСС), проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших - тех, которые идентифицированы, - 113, из них 89 крымских татар", - утверждает омбудсмен.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.