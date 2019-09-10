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Премьер Словении откроет в Москве памятник словенским жертвам двух мировых войн

Речь идет о монументе в Парке Победы на Поклонной горе

ЛЮБЛЯНА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Премьер-министр Словении Марьян Шарец примет участие в открытии памятника словенским жертвам двух мировых войн в Парке Победы на Поклонной горе во время начинающегося во вторник визита в Москву.

"Важно, что в российской столице будет открыт памятник словенцам, погибшим на территории Российской Федерации во время двух мировых войн", - отметил глава правительства в интервью ТАСС в преддверии поездки.

"Мы знаем, что многие словенцы участвовали в Первой мировой войне в составе вооруженных сил Австро-Венгрии, а затем были насильно мобилизованы в армии Германии и Италии в ходе Второй мировой войны. При этом, конечно же, многие словенцы тоже участвовали в борьбе с фашизмом. Таким образом этот памятник в Парке Победы также является своего рода символом примирения между поколениями и европейскими народами и служит укреплению взаимного доверия", - подчеркнул он.

В Москве Шарец примет участие в переговорах с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСловенияРоссияШарец, Марьян
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