Глава МИД Молдавии посетит Москву

КИШИНЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску 11 сентября посетит Москву, чтобы восстановить отношения на уровне правительств, которые были фактический заморожены, когда кабинет министров в Молдавии возглавлял Павел Филип. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы молдавского министерства в Facebook.

"В ходе визита министр обсудит конкретные пути нормализации двусторонних отношений, а также восстановление политического диалога и торгово-экономического сотрудничества", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что у Попеску запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с представителями Госдумы.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры Лаврова и Попеску намечены на 11 сентября. По ее словам, сторонам предстоит актуализировать повестку дня двусторонних отношений на основе принципов, которые заложены в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Кроме того, министры, как ожидается, обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики.

В марте 2017 года глава правительства Молдавии запретил государственным чиновникам посещать Россию. Из-за этого между министерствами двух стран на протяжении двух лет не было контактов, а отношения с Россией поддерживал президент Игорь Додон и его сторонники среди депутатов парламента от Партии социалистов Республики Молдова. Новое правительство Майи Санду отменило действовавший запрет.