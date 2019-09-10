МИД Китая раскритиковал США после ареста россиянина в Италии по запросу Вашингтона

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китайские власти крайне скептически относятся к действиям американского правительства на фоне поступившей информации о готовящейся экстрадиции в США российского гражданина, арестованного в Италии. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы надеемся, что это дело будет расследовано на законных основаниях. Я хочу отметить, что США не принимают во внимание основополагающие нормы международного права, оперируют ими по собственному усмотрению, применяют однобокие меры для ареста граждан других государств", - сообщила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Вашингтон уже не раз привлекал внимание всего международного сообщества своими неоправданными мерами и давлением как в отношении частных лиц, так и компаний. "Подобные действия вызывают раздражение и протест у все большего числа людей, подрывая доверие всех стран к США и нарушая международные межличностные обмены. Мы призываем американскую сторону исправить свои ошибки", - сказала Хуа Чуньин.

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с Коршуновым по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, о судьбе которого информации пока нет.