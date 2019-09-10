Полиция Гонконга опровергла информацию о погибших в результате беспорядков в метро

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга осуждают распространение лживых слухов о случаях гибели людей в результате беспорядков на станции метро. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции официальный представитель местной полиции Иоланда Юй.

"Слухи о погибших или пропавших без вести являются злонамеренными и совершенно необоснованными, они не нашли никакого подтверждения", - подчеркнула она. С аналогичными опровержениями на этом же брифинге выступили представители органов здравоохранения, пожарно-спасательных служб и руководства метрополитена.

Речь идет об инциденте, произошедшем вечером 31 августа на станции "Принц Эдвард", когда на платформе и в вагонах поездов произошли ожесточенные столкновения полиции с радикальными демонстрантами. По данным медиков, в результате стычек ранения получили 46 человек, все они уже выписаны. Однако в сети активно распространялись слухи о том, что трое протестующих якобы умерли от нанесения телесных повреждений стражами порядка. Поверившие в это люди стали нести к станции цветы и траурные венки.

Многие демонстранты стали требовать предоставление видеозаписей с камер наблюдения на станции. Администрация подземки на брифинге предоставила скриншоты записей, на которых медики несут пострадавших на носилках. Некоторых раненых пришлось транспортировать в больницу на специальном поезде метро, поскольку дороги были блокированы манифестантами. Вместе с тем оператор подземки отказался опубликовать полностью видеозаписи с камер, отметив при этом, что некоторые из них были повреждены радикалами.