Рада поддержала законопроект Зеленского об импичменте президента

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады поддержали в целом законопроект, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, об особой процедуре отстранения главы государства с его поста. За соответствующий законопроект во вторник отдали свои голоса 245 депутатов из 226 необходимых.

"Целью и заданием этого законопроекта является создание правовых оснований для гарантирования реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа механизма парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, <...> возможности практической реализации процедуры импичмента президента", - заявил во вторник с трибуны парламента Украины заместитель председателя фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он пояснил, что документ необходимо принять, так как "действующее законодательство содержит ряд неопределенностей, существенных недоработок", при которых положения об импичменте носят "исключительно декларативный характер".