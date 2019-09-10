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Нетаньяху планирует посетить Сочи с визитом 12 сентября

Премьер-министр Израиля совершит однодневный визит в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Сочи с однодневным визитом 12 сентября. Об этом сообщила во вторник канцелярия главы правительства еврейского государства.

"12 сентября 2019 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху совершит однодневный визит в Сочи", - говорится в распространенном канцелярией заявлении.

Израильский премьер заявил 8 сентября на еженедельном заседании своего правительства, что может в течение недели посетить Россию, где хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения "продолжения координации между военными" по Сирии. 5 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Нетаньяху в Россию может состояться в "достаточно близкой перспективе". Он добавил, что израильский премьер приедет, "скорее всего, в Сочи".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминУшаков, Юрий Викторович
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