Денисова: украинские моряки могут участвовать в судебных слушаниях в России по видеосвязи

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украинские моряки, арестованные за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернувшихся 7 сентября на родину в результате обмена, готовы принимать участие в российском суде по каналу видеосвязи. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Лучше защищаться, когда ты находишься на свободе. Участие [в суде] - это не присутствие. У нас есть Skype-конференция, и сейчас по законодательству - и украинскому, и российскому - возможно принимать участие таким образом", - прокомментировала омбудсмен в эфире украинского телеканала "ТСН" вопрос о дальнейшем участии украинских моряков в российском суде.

Кроме того, подчеркнула Денисова, "в конституции написано, что страна своих не выдает".