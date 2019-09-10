Китай опроверг причастность к властям страны женщины, проникнувшей в поместье Трампа

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китайские власти считают фальсификацией и клеветой любые заявления о причастности к правительству КНР ее гражданки, тайком пробравшейся в поместье президента США Дональда Трампа. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Кто сказал, что она работает на китайское правительство? Американская сторона в последнее время подозревает слишком много [что задержанная работает на власти КНР] - есть ли у нее веские доказательства этого? Никаких доказательств нет, это фальсификация и клевета чистой воды, - подчеркнула она на регулярном брифинге. - Мы требуем от США справедливого расследования, требуем обеспечить права и безопасность этой гражданки Китая".

В апреле на территорию загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго проникла китаянка Чжан Юйцзин, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО". Она смогла попасть на территорию поместья Трампа, убедив охрану в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба. Ей предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении на закрытую территорию. По первому обвинению женщине может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере до $250 тыс., а по второму - тюремный срок продолжительностью до года и штраф на $100 тыс.