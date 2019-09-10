Совет ЕС одобрил список кандидатов на посты еврокомиссаров на 2019-2024 годы

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС официально одобрил предложенный Еврокомиссией (ЕК) финальный список еврокомиссаров на 2019-2024 годы, который теперь должен пройти утверждение в Европарламенте. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Совет сегодня утвердил список лиц, которых он предлагает назначить членами Еврокомиссии до 31 октября 2024 года, - отмечается в нем. - Это решение теперь будет направлено в Европарламент и опубликовано в Официальном журнале ЕС".

Во вторник в полдень назначенный председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучит свои предложения по конкретным постам.

Список включает кандидатов от 25 стран Евросоюза за исключением выходящей из ЕС Великобритании. В этом списке нет представителей Германии и Испании, поскольку немка Урсула фон дер Ляйен возглавит новый состав Еврокомиссии, а испанец Жозеп Боррель станет новым главой внешнеполитической службы ЕС после Федерики Могерини. Формально он также будет подчинен фон дер Ляйен и войдет в состав ЕК. Новая Еврокомиссия должна приступить к работе с 1 ноября.

Что касается Великобритании, то Лондон еще 23 августа направил фон дер Ляйен официальное уведомление, что не будет определять своего кандидата в Еврокомиссию, поскольку намерен покинуть ЕС до начала работы нового состава ЕК 1 ноября.