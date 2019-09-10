Глава МИД Венгрии обвинил Берлин в двойных стандартах в вопросе отношений с РФ и Китаем

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что власти Германии и Франции придерживаются двойных стандартов в вопросе выстраивания отношений с Россией и Китаем.

"Я считаю также ошибкой, что большие страны - члены ЕС, такие как Германия и Франция, критикуют нас за поддержание торговых отношений с Россией и Китаем, но одновременно сами эти страны заключают там крупные сделки. Это двойная мораль, которой не должно быть между партнерами в Европейском союзе", - заявил Сийярто в опубликованном во вторник интервью германской газете Dei Welt.

Кроме того, глава МИД Венгрии выразил надежду, что в отношениях Будапешта и Берлина начнется новый этап. "Вместе с министром иностранных дел [Германии Хайко] Маасом я хотел бы достигнуть того, чтобы Германия и Венгрия в политических отношениях снова уважительно относились друг к другу", - отметил он. По его словам, в прошлом в Германии в адрес Венгрии "было много обвинений, осуждения, о стране и ее политическом руководстве распространялись ложные сообщения". "Это точно не помогало улучшить отношения между нашими странами", - сказал министр.