История о покинувшем Россию информаторе ЦРУ. Главное

С подачи CNN в США набирает обороты история о "шпионе ЦРУ", работавшем в российском правительстве. ТАСС собрал все, что известно об этом на данный момент.
ЦРУ вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения
Об этом 9 сентября сообщила телекомпания CNN со ссылкой на нескольких осведомленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Журналисты не называют имени агента, отмечая лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".
Ссылаясь на сотрудника американской разведки, телекомпания отметила, что отзыв этого агента имел серьезные последствия, поскольку "восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся".
Шпион был завербован ЦРУ несколько десятилетий назад
По данным The New York Times, он занял "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне".
Впервые ему предложили покинуть Россию в 2016 году, после того как представители разведки США стали приводить детали якобы "российского вмешательства" в президентские выборы. Однако агент ответил отказом, сославшись на семейные обстоятельства. Такое его решение, по словам источников издания, вызвало смятение у руководителей американской разведки и посеяло сомнения в его лояльности.
Спустя несколько месяцев — в 2017 году — агенту сделали аналогичное предложение, на второй раз он его принял.
Агента пришлось эвакуировать из-за разговорчивости Трампа
Решение о вывозе агента было принято вскоре после переговоров Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и занимавшим в то время пост посла РФ в США Сергеем Кисляком. Во время встречи в Белом доме в мае 2017 года президент США раскрыл секретные данные разведки, касающиеся действий группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ — прим. ТАСС) в Сирии.
Данная информация не имела непосредственного отношения к американскому шпиону в России. Однако, по данным CNN, именно после этого случая американская разведка стала обсуждать угрозу возможного раскрытия своих источников.
ЦРУ назвало эту информацию неточной
"Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, — заявила представитель ЦРУ Бриттани Брамелл. — Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны".
Трамп заявил, что ничего не знает об этой истории
"Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю", — сказал президент.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнула в беседе с телекомпанией CNN, что репортаж "не просто неточен". Распространенные телекомпанией данные "ставят под угрозу жизни" людей, добавила Гришэм, не поясняя, кого именно она имеет в виду.
Агент жил под своим настоящим именем недалеко от Вашингтона
Один из сотрудников телеканала NBC прибыл 9 сентября к дому в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона (округ Колумбия), где проживает предполагаемый бывший информатор ЦРУ. Однако спустя несколько минут на место подъехали "двое молодых людей на внедорожнике", которые представились друзьями жильца дома и задали ряд вопросов относительно того, по какой причине репортер заинтересовался им. Телеканал подчеркнул, что не приводит имени жильца дома из соображений безопасности, однако указал на то, что до нынешнего момента "бывший российский чиновник" жил под своим настоящим именем.
Телеканал уточняет, что не располагает прямыми подтверждениями того, что речь идет именно о шпионе ЦРУ, вывезенном из России в 2017 году. При этом NBC приводит слова двух источников в ЦРУ, по мнению которых, именно он и является бывшим информатором американской разведки. По словам источников телеканала, скорее всего, предполагаемый шпион будет перемещен в другое место из соображений безопасности.
Речь может идти о бывшем сотруднике управделами президента РФ
Ряд российских СМИ со ссылками на анонимные источники сообщили, что агентом мог быть Олег Смоленков, который работал в управделами главы российского государства. В то же время СМИ называют и другие возможные места работы Смоленкова. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила, что тот никогда не работал в этом ведомстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен.