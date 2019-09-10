История о покинувшем Россию информаторе ЦРУ. Главное

По данным The New York Times, он занял "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне".

Впервые ему предложили покинуть Россию в 2016 году, после того как представители разведки США стали приводить детали якобы "российского вмешательства" в президентские выборы. Однако агент ответил отказом, сославшись на семейные обстоятельства. Такое его решение, по словам источников издания, вызвало смятение у руководителей американской разведки и посеяло сомнения в его лояльности.

Спустя несколько месяцев — в 2017 году — агенту сделали аналогичное предложение, на второй раз он его принял.