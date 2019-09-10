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Кризис в Сирии

В МИД Турции считают, что США хотят затянуть процесс создания зоны безопасности в Сирии

ТАСС, 10 сентября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Вашингтон хочет затянуть процесс создания зоны безопасности на севере Сирии. Такую точку зрения он озвучил во вторник на пресс-конференции в Анкаре. Трансляцию вел телеканал NTV.

"Мы видим, что США пытаются затянуть процесс формирования зоны безопасности. Принимая косметические меры [в работе по зоне безопасности], они в то же время продолжают помогать "Силам народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана. Если сотрудничество с США не принесет плодов, мы сами войдем в этот регион", - сказал министр.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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