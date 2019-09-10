Лукашенко заявил, что господдержка предприятий не может быть бесконечной

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии не может бесконечно оказывать помощь отстающим предприятиям республики. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, передает корреспондент ТАСС.

"У меня сложилось такое впечатление, что сложные вопросы в экономике, на промышленных предприятиях ты попробовал решать в правительстве. Но в правительстве установка железобетонная. Особенно, что касается губернаторов. Мы не можем все время тащить предприятия на плечах и все время оказывать какую-то государственную поддержку", - сказал глава государства, обращаясь к губернатору. По словам президента, государство не может оказывать финансовую поддержку предприятиям "без гарантий, беспросветно и до какого-то там 2035 года".

"Я напрямую это публично говорю, чтобы и другие понимали, что принцип работы один: я готов выслушивать проблемы, сложные проблемы, их надо решать, их всегда хватает и у нас, и в других государствах, - отметил Лукашенко. - Но решение этих проблем не должно откладываться, если это касается помощи со стороны государства, на неопределенное время, во-первых. А во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать".

Президент также отметил, что его не первый раз просят о поддержке госпредприятий. "Уже и директоров тех нет, царство им небесное, все они меня просили. Но и тогда, и теперь могу сказать: решать в первую очередь нужно кадровые вопросы. Потому что как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности предприятий. Потом он 10 лет в должности не шевелится, а мы все ему даем отсрочки-рассрочки и обеспечиваем ему бюджетные вливания", - указал президент. По его словам, этого быть не должно. "Принцип нашего разговора должен быть основан на том, что если есть проблема, ее надо всем решать, а впрягаться надо, начиная с трудового коллектива предприятия, у которого есть проблемы", - подчеркнул глава государства.

Ранее Всемирный банк и МВФ заявляли, что отказ от субсидирования предприятий - одно из пожеланий, которое они высказывают в диалоге с Минском.