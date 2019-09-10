Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения "Русофилов" в шпионаже

СОФИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем. Об этом во вторник на брифинге, который транслировал Kanal 3, сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров.

"На данный момент расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается. Мы считаем, что он собирал данные о болгарской внешней политике и не только в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ", - утверждал Цацаров. Он уточнил, что прокуратура освободила Малинова из под ареста под денежный залог в 50 тыс. левов (более $28 тыс.) и подписку о невыезде.

Цацаров также проинформировал, что Государственное агентство национальной безопасности запретило на 10 лет въезд на территорию Болгарии бывшему директору Российского института стратегических исследований генералу Леониду Решетникову.

По словам заместителя главного прокурора Ивана Гешева, усилия Малинова якобы были направлены на обеспечение деятельности неправительственных организаций, создание интернет-сайтов и собственного телевизионного канала, которые могли бы использоваться для политического давления. "Его целью было влияние на политическую жизнь "не явно", а тайным способом", - сказал Гешев.

Также Малинова обвинили в том, что он собирался участвовать в приобретении болгарского телекоммуникационного оператора при использовании средств российского банка и тем самым, "через приобретение доходной отрасли Болгарии" влиять на социальную и политическую жизнь.

Президент Болгарии Румен Радев потребовал у прокуратуры республики "неоспоримых фактов" в связи с обвинением председателя Национального движения "Русофилов" Николая Малинова в шпионаже. "Шпионаж в пользу иностранного государства - исключительно тяжелое обвинение, и если следствие не представит неоспоримых фактов, то останется сомнение в том, что болгарские органы власти были использованы в срежиссированном внешнеполитическом сценарии", - цитирует Радева пресс-служба главы государства.

"Бессилие управляющих справиться с тяжелыми проблемами в стране и полный провал правительства в стратегических для нашего европейского развития приоритетах вырождаются в панический поиск врага и в прошлом, и в настоящем. Это делается для того, чтобы люди непрерывно противостояли друг другу и не могли объединяться в поисках ответственных за проблемы и провалы", - прокомментировал президент. Глава государства также потребовал доказательств, что "болгарская внешняя политика не превратилась в заложника внутрипартийных интересов и обслуживает интересы управляющих".