В ДНР заявили, что украинская сторона блокирует согласование графика разведения сил

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Представители Киева в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины блокируют согласование плана по устранению нарушений на двух пилотных участках разведения сил и средств "Петровское - Богдановка" и "Золотое". Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в телеграм-канале МИД ДНР.

По данным пресс-службы МИД, на внеочередной встрече рабочей группы по безопасности, которая прошла во вторник в режиме видеоконференции, украинская сторона не предоставила свою версию плана-графика. Вместо этого представители Киева предложили включить в вариант документа происходящее разведение в Станице Луганской.

"Совершенно очевидно, что такая увязка двух абсолютно разных процессов блокирует оперативное согласование и реализацию плана-графика по устранению существующих нарушений на реализованных ранее участках. Уверены, что украинская сторона умышленно затягивает этот процесс, так как на самом деле не намерена устранять свои нарушения", - сообщил МИД ДНР.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что представители ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) предложили ряд конкретных шагов, которые необходимо осуществить сторонам, чтобы к следующей встрече контактной группы в Минске представить уже согласованный текст плана-графика по устранению нарушений на двух пилотных участках. "В частности, было предложено до предстоящего заседания контактной группы провести еще одну внеочередную встречу рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции 13 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник участники рабочей подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины провели заседание в формате видеоконференции, на котором планировалось обсудить вопрос возобновления разведения сил и средств на участках в Золотом и Петровском .

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент разведение сил и средств зафиксировано только у Станицы Луганской. Ранее отвод сил и средств происходил и на участках у Золотого и Петровского, однако украинские военные, нарушив договоренности, вновь разместили там личный состав и военную технику.