Гендерный и географический баланс. ЕС озвучил новый состав Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз обнародовал во вторник новый состав Европейской комиссии, который должен начать работу с 1 ноября, если все назначения будут утверждены профильными комитетами Европарламента, а затем саммитом ЕС. Распределение портфелей между будущими еврокомиссарами представила во вторник назначенный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам собеседований с кандидатами, которых выдвигали страны ЕС.

В новой Еврокомиссии будет 27 еврокомиссаров - по одному от каждой из стран ЕС, за исключением Великобритании, которая пока еще должна покинуть сообщество до 31 октября, то есть до начала работы новой ЕК. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель. Только назначения самой фон дер Ляйен и Борреля являются окончательными, остальных еврокомиссаров еще может отклонить Европарламент. Что, впрочем, случается довольно редко.

"В центре нашей работы будет потребность реагировать на изменение климата, кардинальные перемены в сфере технологий и демографии, которые меняют наше общество и образ жизни. Эта команда будет формировать Европейский путь: мы будем принимать решительные меры против изменения климата, строить партнерство с Соединенными Штатами, определим наши отношения со все более агрессивным Китаем и будем строить тесное партнерство с Африкой", - заявила назначенный председатель ЕК.

Сбалансированные замы

Фон дер Ляйен выразила особенное удовлетворение, что в новом составе Еврокомиссии будет почти идеально соблюден гендерный баланс - на 14 мужчин еврокомиссаров приходятся 13 женщин. Она также отметила, что среди своих восьми заместителей она постаралась соблюсти географический баланс: как между севером и югом, так и между западом и востоком ЕС.

У председателя ЕК будет три первых заместителя (исполнительных вице-председателя Еврокомиссии). Голландец Франс Тиммерманс, первый заместитель нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который претендовал на пост главы ЕК, но теперь ему придется курировать борьбу с изменением климата. Датчанка Маргрете Вестагер, которая также претендовала на пост председателя Еврокомиссии, будет заниматься вопросами развития цифровой экономики. При этом она также будет курировать вопросы конкуренции, то есть то досье, которым она занимается в уходящем составе ЕК.

Латыш Валдис Домбровскис будет курировать вопросы экономики, финансовых услуг и социального диалога.

Помимо трех первых замов, в новой Еврокомиссии будет пять обычных вице-председателей. Это глава внешнеполитической службы испанец Жозеп Боррель, чешка Вера Юрова, которая займется вопросами транспарентности, экс-глава пресс-службы ЕК грек Маргаритис Схинас будет отвечать за "защиту европейского образа жизни", нынешний замглавы ЕК по энергетике словак Марош Шефчович, который будет отвечать за межинституциональные вопросы и прогнозирование, и гражданка самой молодой страны ЕС - Хорватии, Дубравка Шуица, которая будет заниматься вопросами демократии и демографии. Ожидается, что она частично будет курировать и вопросы расширения.

Уже в ходе выступления фон дер Ляйен многие работающие в Брюсселе журналисты обратили внимание на крайне размытые формулировки должностей заместителей главы Еврокомиссии. Это означает, что реальный круг их обязанностей может еще неоднократно корректироваться.

Остальные 18 будущих членов Еврокомиссии станут рядовыми еврокомиссарами.

Экономический блок

Нынешний еврокомиссар по расширению австриец Йоханнес Хан займется вопросами администрации и бюджета. Евродепутат от Эстонии Кадри Симсон станет еврокомиссаром по энергетике.

Экс-премьер Италии Паоло Джентилони займется экономикой, а нынешний еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства ирландец Фил Хоган станет еврокомиссаром по торговле. Представитель Люксембурга Николас Шмит будет заниматься вопросами занятости, а француженка Сильви Гулар станет еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка.

Поляк Януш Войчеховский будет заниматься сельским хозяйством, представительница Португалии Элиза Ферейро получит должность еврокомиссара по реформам и равномерному развитию. Румынке Роване Плумб отойдет пост еврокомиссара по транспорту, литовец Виргиниюс Синкявичюс займется проблемами окружающей среды и океанов.

Расширение, миграция и безопасность

Еврокомиссаром, отвечающим за переговоры о приеме в ЕС новых членов - государств Балкан, станет бывший министр юстиции Венгрии Ласло Трочани, который будет заниматься расширением и политикой соседства. Нынешний глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс займется вопросами юстиции и соблюдением верховенства права, а шведка Ильва Йоханссон будет отвечать за внутренние дела и полицейское сотрудничество. Именно эти два еврокомиссара будут заниматься проблемами борьбы с миграционным кризисом ЕС.

Представитель Словении Януш Ленарчич займется реагированием на кризисы, то есть европейским МЧС.

Общество, образование, здравоохранение

Болгарка Мария Габриэль получит пост еврокомиссара по делам молодежи и инновациям. Представительница Кипра Стелла Кириакидес займется здравоохранением, а гражданка Мальты Хелена Далли - проблемами равенства в ЕС. Экс-министр финансов Финляндии Ютта Урпилайнен будет отвечать за международное партнерство, в первую очередь - за вопросы гуманитарной помощи.