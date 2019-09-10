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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

США подозревают Иран в незаявленной ядерной деятельности

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности перекрыть Тегерану "все возможности для создания ядерного оружия"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты подозревают Иран в незаявленной ядерной деятельности и хранении незадекларированных ядерных материалов. Об этом написал во вторник на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Отсутствие полноценного сотрудничества иранского режима с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ставит вопрос о возможной незаявленной деятельности и наличии ядерных материалов. Это вписывается в общую схему лжи Ирана на протяжении последних 40 лет. Международное сообщество не купится на это. Мы перекроем режиму все возможности для создания ядерного оружия", - отметил он.

Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Вене исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ, организация проинформировала свой Совет управляющих о том, что продолжает следить за отсутствием в Иране незадекларированных ядерных материалов.

7 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон разместил в Twitter сообщение, согласно которому МАГАТЭ якобы проинформировало Совет управляющих о том, что Иран может скрывать ядерные материалы и связанную с ними деятельность.

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СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Болтон, Джон
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