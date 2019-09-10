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Санкции в отношении России
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США ввели санкции в отношении двух сотрудников СК РФ в Сургуте

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о причастности следователей к пыткам
Здание Госдепартамента США REUTERS/Joshua Roberts
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Здание Госдепартамента США
© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников регионального СК в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

В санкционный список были включены руководитель регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач. "Госдепартамент обладает заслуживающей доверие информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с членами "Свидетелей Иеговы" в Сургуте, Россия", - утверждается в документе американского внешнеполитического ведомства.

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