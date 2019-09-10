Рада предварительно одобрила реформу органов прокуратуры Украины

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о реформировании органов прокуратуры Украины, который предполагает ликвидацию военных прокуратур, кадровую перезагрузку с переименованием всей структуры в офис генерального прокурора. За соответствующее решение во вторник проголосовали 273 депутата при 226 необходимых.

"Основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности", - говорится в пояснительной записке к проекту. Достижение указанных целей в документе предлагается обеспечить путем проведения переаттестации прокуроров и создания вместо действующей структуры офиса генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Вместе с тем предлагается ликвидировать военные прокуратуры, но наделить генпрокурора правом в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры. Помимо переаттестации прокуроров документом также предусмотрено уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

Инициатором данного законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Для окончательного принятия изменений, предложенных документом, он должен пройти второе чтение.