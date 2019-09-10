Суд в Италии отклонил ходатайство фигуранта дела о "русских деньгах"

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Трибунал Милана отклонил ходатайство о признании незаконными следственных действий в отношении президента ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлуки Савоини, обвиняемого в международной коррупции на основании журналистских материалов о предполагаемом финансировании партии "Лига" из РФ. Как указывает во вторник агентство ANSA, защита Савоини требовала аннулировать ордер на произведение обысков и конфискацию личных предметов, таких как телефон.

Как ранее ТАСС указывала адвокат Савоини Лара Пеллегрини, у следствия нет на руках реальных материалов за исключением журналистского расследования, на основании которого не могут вестись следственные действия для обнаружения доказательств возможного преступления.

Прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини, одного из соратников лидера "Лиги", бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини, в международной коррупции на основании публикации на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы Савоини с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн якобы могла получить партия. Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными.