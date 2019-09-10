МИД Великобритании обвинил Иран в нарушении гарантий по танкеру Adrian Darya 1

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало во вторник посла Ирана, заявив ему о нарушении Тегераном гарантий относительно маршрута движения иранского танкера Adrian Darya 1, освобожденного властями Гибралтара. Об этом говорится в сообщении, распространенном Форин оффисом.

"Иран продемонстрировал полное несоблюдение собственных гарантий в отношении Adrian Darya 1", - указал в этой связи глава британской дипломатии Доминик Рааб. По версии МИД, Иран "неоднократно гарантировал правительству Гибралтара, что Grace 1/Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть ни одному субъекту, находящемуся под санкциями ЕС в Сирии или где бы то ни было". "Теперь очевидно, что Иран нарушил эти гарантии", - отмечается в коммюнике.

"Эта продажа нефти жестокому режиму [президента САР Башара] Асада является частью модели поведения правительства Ирана, направленной на подрыв региональной безопасности. Это включает в себя незаконную поставку оружия мятежникам-хуситам в Йемене, поддержку террористов организации "Хезболлах" и совсем недавние попытки захватить коммерческие суда, проходящие в районе Персидского залива", - добавил Рааб.

"Мы хотим, чтобы Иран вышел из изоляции, но единственный способ сделать это - сдержать свое слово и соблюдать международную систему, основанную на правилах", - сказал министр.

МИД Великобритании назвал действия Ирана "недопустимым нарушением международных норм", пообещав, что Лондон "поднимет этот вопрос на заседании ООН позднее в этом месяце".

О танкере

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций. 15 августа судно было освобождено. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов. 2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker.live проинформировал, что танкер находится в Восточном Средиземноморье в 80-90 км к западу от ливанского порта Триполи и примерно на таком же расстоянии к северо-западу от Бейрута.

Агентство Associated Press опубликовало спутниковые снимки, на которых, по его данным, запечатлен отпущенный властями Гибралтара иранский танкер в сирийском порту Тартус.

США внесли Adrian Darya 1 в санкционный список.