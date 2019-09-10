Трамп отправил Болтона в отставку

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Сообщение об этом американский лидер опубликовал во вторник на своей странице в Twitter.

"Я проинформировал вчера вечером Джона Болтона, что его служба больше не требуется в Белом доме. Я был категорически не согласен со многими его предложениями, как и многие другие в администрации, и по этой причине я сказал Джону, чтобы он подал в отставку, что он и сделал сегодня утром", - написал Трамп. "Я очень благодарен Джону за его службу", - добавил он.

Президент также сообщил, что назовет имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

"Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал мне, что мы обсудим это завтра", - отреагировал в Twitter сам Болтон.