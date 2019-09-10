CNN: Трамп настороженно относится к информации от шпионов

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал опасения по поводу того, что использование американской разведкой шпионов, действующих на чужой территории, может подорвать его личные отношения с лидерами этих государств, а также отзывался о таких людях как о предателях своей страны. Об этом со ссылкой на источники сообщила во вторник телекомпания CNN.

"Президент считает, что мы не должны так поступать друг с другом", - привела она слова неназванного бывшего сотрудника администрации Трампа.

Помимо опасений относительно того, что использование таких разведывательных источников нанесло бы ущерб его отношениям с лидерами других государств, Трамп, по данным телекомпании, выражал сомнения по поводу ценности той информации, которую подобные источники предоставляют. Бывший сотрудник разведки высокого ранга сообщил CNN, что Трамп считает таких людей "продавшими свою страну".

В понедельник телекомпания выступила с утверждением о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. CNN не назвала агента по имени, лишь указав, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Со своей стороны газета The New York Times настаивала, что этот агент занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне".

Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники, в свою очередь, сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента РФ и российской дипмиссии в США.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.