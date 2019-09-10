Нетаньяху пообещал аннексировать часть Западного берега Иордана в случае победы на выборах

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что, в случае победы на парламентских выборах 17 сентября, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Соответствующее заявление премьер сделал в ходе обращения, которое транслировали основные каналы местного телевидения.

"Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря", - сказал Нетаньяху.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, израильское правительство ранее отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.

Повторные парламентские выборы впервые в истории состоятся в Израиле 17 сентября. Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 9 апреля, так как его поддержали лишь 60 из 120 депутатов Кнессета. 29 мая истек отведенный ему законом срок в 42 дня на создание правительства, и сам премьер инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая закона о самороспуске парламента и назначения повторных выборов.