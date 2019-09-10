{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский подал в Раду представление о роспуске ЦИК Украины

Причиной такой инициативы президента являются ряд неправомерных решений Центризбиркома, сообщили в партии "Слуга народа"

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подал в профильный комитет Рады представление о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил во вторник первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко.

"Оно [представление] уже есть в комитете. Завтра мы будем изучать его", - сказал он журналистам, добавив, что заседание комитета запланировало на 11 сентября в 15:00 мск.

Корниенко уточнил, что, согласно закону, президент имеет право внести мотивированное представление о роспуске всего состава ЦИК, а Рада 300 голосами депутатов может его отклонить или утвердить.

Замглавы фракции "Слуга народа" также отметил, что причиной такой инициативы президента являются ряд неправомерных решений Центризбиркома, в частности во время парламентской кампании.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий
В Вашингтоне поддерживают кампанию максимального давления на Тегеран, отметил министр финансов США Стивен Мнучин
Читать полностью