Зеленский подал в Раду представление о роспуске ЦИК Украины

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подал в профильный комитет Рады представление о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил во вторник первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко.

"Оно [представление] уже есть в комитете. Завтра мы будем изучать его", - сказал он журналистам, добавив, что заседание комитета запланировало на 11 сентября в 15:00 мск.

Корниенко уточнил, что, согласно закону, президент имеет право внести мотивированное представление о роспуске всего состава ЦИК, а Рада 300 голосами депутатов может его отклонить или утвердить.

Замглавы фракции "Слуга народа" также отметил, что причиной такой инициативы президента являются ряд неправомерных решений Центризбиркома, в частности во время парламентской кампании.