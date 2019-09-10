Милиция Абхазии взяла под охрану комплекс правительственных зданий

СУХУМ, 10 сентября. /ТАСС/. Милиция Абхазии во вторник взяла под усиленную охрану комплекс правительственных зданий в центре Сухума, где собрались сторонники оппозиции, сообщил ТАСС глава МВД республики Гарри Аршба.

Как передает корреспондент ТАСС, большое количество сотрудников милиции во вторник вечером собрались около зданий парламента республики и администрации президента.

"Со стороны парламента [много милиции], потому что оппозиционные силы сегодня собрали своих сторонников. Дабы не допустить нарушений общественного порядка, вся милиция была поднята по тревоге, весь личный состав. Здесь находятся 200 сотрудников", - пояснил Аршба.

Он добавил, что при этом усиленной охраны около здания Центризбиркома, которая организовывалась в последние дни, нет. "Все нормально в ЦИК, обычная охрана, заграждения стоят, но проезд открыт", - сказал собеседник агентства.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур президентских выборов. Согласно окончательным данным ЦИК, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния получил 46,17% голосов, действующий президент Рауль Хаджимба - 47,39%.

Ранее Квициния заявил ТАСС, что требует проведения новых выборов главы республики и обратился в ЦИК с соответствующим запросом. Обращение удовлетворено не было.